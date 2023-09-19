Ermeni güçlerinden mayınlı saldırı: 4 Azerbaycan polisi şehit oldu Yasa dışı Ermeni güçlerince döşenen mayın, polis aracının geçişi sırasında infilak etti. Saldırı sonucu polis memurları şehit düştü.

AA & Ensonhaber

44 günlük Dağlık Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan ordusuna karşı ağır kayıplar veren Ermenistan, masaya oturmak zorunda kaldı.

Devam eden barış görüşmeleri, Erivan yönetiminin ayak sürümesi nedeniyle sonuca ulaştırılamıyor.

Ermeni güçleri mayın döşedi

Karabağ'da gerilimi tırmandırmayı sürdüren yasa dışı Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu Azerbaycanlı güvenlik görevlileri şehit oldu.

Azerbaycan Başsavcılığı ile İçişleri Bakanlığı ve Devlet Güvenlik Servisi'nden ortak açıklama yapıldı.

Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunun 58. kilometresinde, Azerbaycan Otomobil Yolları Devlet Ajansı'na (Azerotoyol) ait kamyonun mayının üzerinden geçtiği kaydedildi.

Geçiş anında meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, olay yerine giden polis aracının da saat 04.30 sıralarında başka bir mayının üzerinden geçtiği ifade edildi.

4 polis şehit oldu

Açıklamada, yasa dışı Ermeni güçlerince döşenen mayının infilak etmesi sonucu 4 polis memurunun şehit düştüğü ve terör eylemi olarak nitelendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu Azerotoyol çalışanı 2 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Aliyev: İmzalar atılmalı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın, Karabağ dahil olmak üzere Azerbaycan topraklarının parametrelerini resmen tanıdığını söylemişti.

Aliyev, "Şimdi aynı sözlerin kağıt üzerinde teyit edilmesi, imzaların atılması ve ilişkilerin kurulması zamanıdır." demişti.