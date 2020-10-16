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    Ermeni işgalinden kurtarılan Hadrut sokaklarından görüntüler

    Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Hadrut kasabasına dair yeni görüntüler paylaşıldı. Kasabada, Ermeni ordusuna ait terk edilmiş araçlar görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 16.10.2020 - 09:41
    • Güncelleme : 16.10.2020 - 09:41
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    Ermeni işgalinden kurtarılan Hadrut sokaklarından görüntüler

    İşgalci Ermenistan'ın Karabağ'da el koyduğu topraklarını kurtaran Azerbaycan, askeri operasyonlarını sürdürüyor.

    Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak amacıyla başlattığı operasyonlarda işgalden kurtarılan Hocavend’in Hadrut kasabası görüntülendi.

    YİNE KAÇTILAR

    Hadrut'a ait olan görüntülerde, kasabada bulunan mevzilerin terk edildiği ve yine Ermenistan ordusunun, araçlarını bırakıp kaçtığı görülüyor.

    Ermeni işgalinden kurtarılan Hadrut sokaklarından görüntüler VİDEO

    Ermeni işgalinden kurtarılan Hadrut sokaklarından görüntüler #1

    Ermeni işgalinden kurtarılan Hadrut sokaklarından görüntüler #2

    Ermeni işgalinden kurtarılan Hadrut sokaklarından görüntüler #3

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