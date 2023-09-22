Ermeni küçük kızın fotoğrafını bulan Azerbaycanlı asker duygulandırdı Çatışma bölgesinde bir kız çocuğunun fotoğrafını bulan Azerbaycan askerinin, "Bizim hiçbir zaman kadın ve çocuklarla sorunumuz olmaz" sözleri duygulandırdı.

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ensonhaber.com

Karabağ'da gerçekleştirilen Antiterör Operasyonu sırasında sosyal medyaya yansıyan bir video gündem oldu.

Bölgede bulunan bir Azerbaycan askeri, girdikleri binada Ermeni bir kız çocuğunun fotoğrafını buldu.

Azerbaycanlı askerin o anda dilinden duygusal ifadeler döküldü.

"Bizim kadınlarla ve çocuklarla işimiz yok"

Azerbaycanlı asker, "Seni hiçbir yere atmıyorum, buraya koyacağım. Bizim kadınlarla ve çocuklarla işimiz yok." ifadelerini kullandı.

O anlar böyle görüntülendi...

Azerbaycan neden operasyon başlattı?

Öte yandan 44 günlük 2. Karabağ Savaşı sonrası, Karabağ'daki sözde rejimin attığı adımlar tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Sözde rejim, son günlerde kontrolündeki topraklarda Azerbaycan ordusunun mevzilerine yakınlaşmak, kendi mevzilerini pekiştirmek için siper kazma ve farklı istihkam faaliyetleri, sabotaj girişimleri gibi bir dizi provokasyonlarda bulundu.

Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya, arazilere mayın döşemeye devam etti.

Sözde cumhurbaşkanlığı seçimi, hayatını kaybeden görevliler...

Azerbaycan'dan gelen sözde rejimin feshedilmesi taleplerine rağmen Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda 9 Eylül’de sözde “cumhurbaşkanlığı seçimi” yapılması tansiyonu daha da yükseltti.

Son olarak Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunda Azerbaycan devlet kurumuna ait bir kamyon mayına bastı ve 2 kişi hayatını kaybetti.

Olay yerine giden polis aracı da başka bir mayına bastı ve 4 polis şehit oldu.