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    Ermeni ordusu milisleri Azerbaycan sınırına saldırdı

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni ordusuna ait milislerin ateş açtığını duyurarak, misilleme de bulunulduğunu açıkladı.
    • AA
    • 14.11.2021 - 03:47
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    Ermeni ordusu milisleri Azerbaycan sınırına saldırdı

    Ermeni ordusuna bağlı birlikler, Azerbaycan mevzilerine ateş açtı.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Kelbecer ilinin Zeylik köyü istikametindeki mevzilerin, öğle saatlerinden başlayarak Basargeçer ilinin Yukarı Şorca köyündeki Ermeni mevzilerinden keskin nişancı tüfeği ve el bombası fırlatıcı dahil farklı kalibreli silahlarla ateş altına alındığı bildirildi.

    AZERBAYCAN MİSİLLEME DE BULUNDU

    Azerbaycan ordusunun karşı tarafın provokasyonunu önlemek için misillemede bulunduğu belirtilen açıklamada, çatışmanın sürdüğü kaydedildi.

    Açıklamada, bölgedeki durumun Azerbaycan birliklerinin kontrolünde olduğu, Azerbaycan askerleri arasında can kaybının yaşanmadığı ifade edildi.

    Ermeni ordusu milisleri Azerbaycan sınırına saldırdı #1

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