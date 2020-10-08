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Ermeniler, ABD'de yolu kapatıp gösteri yaptı
Los Angeles'ta toplanan Ermeni göstericiler, ülkelerinin uğradığı hezimete "dur" denilmesini istedi.
- İHA
- 08.10.2020 - 13:22
- Güncelleme : 08.10.2020 - 13:22
ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kenti, Ermenistanlıların gösterisine sahne oldu.
Yüzlerce Ermeni, ülkelerinin işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ'ı kaybetme korkusuyla bir araya geldi.
Ermeni protestocular, araçları ile cadde ve sokakları trafiğe kapatarak yürüyüş düzenledi.
ERMENİLER'DEN LOS ANGELES'TA GÖSTERİ
Ellerinde Ermenistan bayrakları ile sokakları dolduran protestocular, gece boyu gösterilerine devam etti.
Son zamanlarda Karabağ nedeniyle Los Angeles kentinde birçok gösteri ve yürüyüş gerçekleştiriliyor.
GERGİNLİĞİ TIRMANDIRIYORLAR
Protestolar sırasında çıkan arbede ve yolları trafiğe kapatan göstericiler gerginliği tırmandırıyor.
Ermeni göstericiler Los Angeles’ta yolu kapatıp gösteri yaptı ViDEO