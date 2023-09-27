Ermenilerin Karabağ'dan gönülü tahliyesi sürüyor! 42 bin 500 Ermeni ayrıldı Azerbaycan'ın Ermeni silahlı gruplara karşı gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonunun ardından 42 bin 500 Ermeni, Karabağ'dan ayrılarak Ermenistan’a geldi.

İHA

Azerbaycan'da geçtiğimiz günlerde Karabağ için antiterör operasyonu başlatıldı.

Ermenilerin provokatif eylemleri bardağı taşıran son damla olurken Azerbaycan ordusu, hedefleri vurmaya başladı.

Kısa süre içerisinde Ermenistan kanadından geri adım geldi.

Bunun ardından bölgedeki Ermeniler gönüllü olarak yaşadıkları alanları terk ediyor.

42 bin 500 Ermeni geri döndü

Ermenistan tarafından bugün yapılan açıklamada, şu ana kadar 42 bin 500 Ermeni’nin Karabağ’dan ayrıldığı kaydedildi.

Bölgeden ayrılan Ermenilerin, Karabağ’dan Ermenistan’a giden yolda uzun kuyruklar oluşturduğu bildirildi.

Güvenli bölge sağlandı

Azerbaycan, yasa dışı Ermeni silahlı grupların silahsızlanmayı kabul etmesinden 4 gün sonra, bölgeden Ermenistan'a giden tek yolu pazar günü açarak Ermenilerin güvenli bir şekilde geçişini sağlamıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)