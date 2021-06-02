Ermenistan askerleri, Azerbaycan topraklarına girdi

Kelbecer'e giren Ermeni güçleri, Azerbaycan askerleri tarafından geri püskürtüldü.

44 günlük Dağlık Karabağ savaşının ardından Ermenistan işgalinden kurtarılan topraklarda provokasyonlar devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde, sınırda Azerbaycan askerlerinin ikmal yollarına mayın döşeyen 6 Ermenistan askeri, Azerbaycan askerleri tarafından esir alınmıştı.

ERMENİSTAN'DAN YENİ PROVOKASYON

Gerilimi tırmandırmanın peşinde koşan Ermenistan, yeni bir provokasyona imza attı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, dün akşam saatlerinde yaklaşık 40 Ermeni askerinin Kelbecer iline bağlı Armutlu köyü istikametinde 400 metre Azerbaycan topraklarına girdiğinin tespit edildiğini bildirdi.

ERMENİ ASKERLERİ GERİ PÜSKÜRTÜLDÜ

Yaşananlar üzerine harekete geçilirken, Ermenistan askerleri bölgeyi terk etmeye zorlandı.

Açıklamada, Azerbaycan askerlerinin silah kullanmadan aldığı acil önlemler sonucunda Ermenistan askerlerinin geri çekildiği belirtildi.

"SORUMLULUK TAMAMEN ERMENİSTAN'DA"

Ermenistan askerlerinin, Azerbaycan topraklarına müdahalesinin provokasyon olarak nitelendirildiği açıklamada, tüm sorumluluğun tamamen Ermenistan tarafına ait olduğu kaydedildi.

Yaşananların, uluslararası toplum ve Azerbaycan tarafının sınır sorunlarını müzakere ve diyalog yoluyla çözme çağrılarının aksine, Ermenistan'ın iki ülke arasındaki devlet sınırındaki durumu daha da gerginleştirmeye çalıştığını bir kez daha gösterdiği belirtilerek, olası benzer girişimlerin Azerbaycan ordusunca bundan sonra da kararlılıkla engelleneceği ifade edildi.

MACRON'UN SÖZLERİ

Bakanlık, Ermenistan'a sorumlu davranma, komşu devletlerin sınırlarına ve toprak bütünlüğüne saygı gösterme ve bölgedeki durumu gerginleştirebilecek provokasyonlardan kaçınma çağrısında bulundu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dün Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmiş, Macron, "Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın egemen topraklarını terk etmesi gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

DAĞLIK KARABAĞ SAVAŞI

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül 2020'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köy kurtarılmış, bunun üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul etmiş ve işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı.

Ermenistan ordusu, 20 Kasım 2020'de Ağdam'dan, 25 Kasım 2020'de Kelbecer'den ve 1 Aralık 2020'de Laçın'dan çekilmişti.

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