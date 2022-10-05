Ermenistan, Azerbaycan, Fransa ve AB, dörtlü zirve yapacak

Ermenistan, Azerbaycan, Fransa ve AB, dörtlü zirve yapacak

Nikol Paşinyan, Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenecek olan Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı'nda; İlham Aliyev, Emmanuel Macron, Charles Michel ile dörtlü zirve yapacaklarını belirtti.

Çekya’nın başkenti Prag’da 6-7 Ekim tarihlerinde Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı düzenlenecek.

Düzenlenecek Avrupa Siyasi Topluluğu Toplantısı’nda; Ermenistan, Azerbaycan, Fransa ve Avrupa Birliği (AB) arasında dörtlü zirve yapılacağı açıklandı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yaptığı açıklamada, Prag’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile dörtlü zirve yapacaklarını belirtti.

Paşinyan ve Aliyev, 31 Ağustos'ta bir araya gelmişti

Paşinyan, "Ben, Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Fransa Cumhurbaşkanı ve AB Konseyi Başkanı arasında dörtlü bir görüşme planlanıyor." ifadelerini kullanarak, söz konusu toplantının kesin tarihini belirtmedi.

İHA'nın haberine göre; Paşinyan ve Aliyev, en son 31 Ağustos'ta Michel'in arabuluculuğunda Belçika’nın başkenti Brüksel'de bir araya gelmişti.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor



Öte yandan Prag'da 27 AB ülkesinin yanı sıra 17 AB üyesi olmayan Avrupa ülkesinin davet edildiği toplantı toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.



