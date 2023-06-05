Ermenistan: Azerbaycan'la yıl sonuna kadar barış anlaşması şansı var Güvenlik Konseyi Başkanı Grigoryan, olası bir mutabakat için yıl sonunu işaret etti. Grigoryan, Bakü ile yoğun bir süreç yürüttüklerini vurguladı.

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Bakü ile Erivan arasında barış anlaşması görüşmeleri devam ediyor.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, "Müzakerelerde bir adım ilerledik." açıklamasında bulunmuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Moldova'nın başkenti Kişinev'de bir araya gelmişti.

Erivan: İlerleme kaydettik

Konuya dair son açıklama, Ermenistan Güvenlik Konseyi tarafından yapıldı.

Konsey Başkanı Armen Grigoryan, Kişinev'deki toplantıya işaret ederek, sınır meselesi konusunda bir miktar ilerleme kaydettiklerini söyledi.

"Sorunun nihai olarak çözüldüğünü söyleyemeyiz." diyen Grigoryan, "Ancak ilerleme kaydettik." ifadesini kullandı.

Barış anlaşması için yıl sonunu işaret ettiler

Ermenistan basınına göre Grigoryan, ülkesinin Azerbaycan ile barış anlaşması imzalamaya yaklaşıp yaklaşmadığı sorusuna yanıt verirken, müzakerelerin çok yoğun geçtiğini ve bu rotada ilerleyebilirlerse, yıl sonuna kadar barış anlaşması imzalama şansları olduğunu kaydetti.

"Anlaşma yapmak istiyoruz"

Aynı Ermeni yetkili, "Çözümler üretip, bu çözümler çerçevesinde barış gündemini ilerletmek ve barış anlaşması yapmak istiyoruz." dedi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Karabağ'ı da içeren Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanımaya hazırız." mesajı vermiş, bunun üzerine Ermenistan'ın eski Dışişleri Bakanı Vartan Oskanian, "Belge imzalamaktan kaçınmalısın." şeklinde tepki göstermişti.