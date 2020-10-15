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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan: Çatışmalarda çok fazla kayıp verdik

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan: Çatışmalarda çok fazla kayıp verdik

Paşinyan, Azerbaycan ile yaşanan çatışmalar konusunda itiraf gibi bir açıklama yaptı. Ermenistan Başbakanı, sözlerini "Bu bir çaresizlik açıklaması değil" diyerek savunmaya çalıştı.