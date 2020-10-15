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- Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan: Çatışmalarda çok fazla kayıp verdik
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan: Çatışmalarda çok fazla kayıp verdik
Paşinyan, Azerbaycan ile yaşanan çatışmalar konusunda itiraf gibi bir açıklama yaptı. Ermenistan Başbakanı, sözlerini "Bu bir çaresizlik açıklaması değil" diyerek savunmaya çalıştı.
- Haber Merkezi
- 15.10.2020 - 13:35
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan karşısında ülkesinin büyük zayiat verdiğini itiraf etti.
Ancak Paşinyan, buna rağmen cepheye gitmek isteyen Ermeni askerlerinin morallerini yüksek tutmaya çalışıyor.
"ÇOK FAZLA KAYIP YAŞADIK"
Reuters'a konuşan Paşinyan, Azerbaycan ordusuyla yaşanan çatışmalarda çok sayıda kayıp yaşadıklarını aktardı.
"ÇARESİZLİK AÇIKLAMASI DEĞİL"
"Bu bir çaresizlik açıklaması değil." diyen Ermenistan Başbakanı, "Bu bilgiyi paylaşıyorum çünkü halkımıza doğru bilgileri vermek istiyorum. Kazanmalıyız, yaşamalıyız, tarihimizi yazmalıyız." ifadelerini kullandı.
Azerbaycan ordusunun etkili operasyonları karşısında adeta eli kolu bağlanan Nikol Paşinyan'ın, geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı.