Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan: İstifa etmeyeceğim

Dağlık Karabağ anlaşmasına imza attıktan sonra ülkesinde “hain” ilan edilen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, açıklamalarda bulundu.

Ermenistan’da, Azerbaycan ile Dağlık Karabağ’da çatışmaları sona erdiren anlaşmanın imzalaması nedeniyle hükümete tepkiler sürüyor.

Başkent Erivan'daki Özgürlük Meydanı ve Matenadaran Enstitüsü önünde toplanan binlerce kişi, Paşinyan'ın istifasını istedi.

Başbakan Nikol Paşinyan ise gelen tepkilere rağmen görevine devam edeceğini söyledi.

"İSTİFA ETMEYECEĞİM"

Paşinyan, "Şimdiye kadar 2 bin 400 asker kaybettik. Savaş engellenebilirdi ama bunun için Karabağ'ın 7 bölgesini ve Şuşa şehrini Azerbaycan'a vermeliydik. Son saniyeye kadar savaştık. Ama başarısız olduk. Bundan biz mi sorumluyuz? Evet! Ama 30 yıldır yapılmayan işi 2.5 yılda yapamadık. Şimdi amacım ülkeye istikrar ve güvenliği getirmek. İstifa etmeyeceğim.” ifadelerini kulllandı.

"MAHKEMEYE ÇIKABİLİRİM"

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki mağlubiyetinden sorumlu olduğunu da belirten Paşinyan, "Durumun en büyük sorumlusu olduğumu anlıyorum. Bu nedenle mahkemeye çıkmam gerekiyorsa çıkabilirim." diye konuştu.