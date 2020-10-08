Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rus kanalına konuşurken elektrik kesildi

Paşinyan, Pervıy 1 kanalına açıklama yaptığı sırada, konutta enerji kesintisi yaşandı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yine Rus medyası üzerinden Azerbaycan ve Türkiye aleyhine propagandalarına devam ettiği sırada elektriksiz kaldı.

Ermenistan'ın, işgal ettiği topraklardan Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine Güney Kafkasya’da gerilim zirveye tırmandı.

RUS BASININA KONUŞTU

Azerbaycan'ın saldırılarıyla ağır kayıplar vermeye başlayan Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan, asılsız iddialar ve kara propagandayla uluslararası diplomasiyi baskı altına almaya çalıştı.

Geçtiğimiz günlerde Putin’in telefonunu açmamasıyla dünya kamuoyuna rezil olan Paşinyan, dün Rusya’nın Pervıy 1 kanalına Erivan’daki Başbakanlık Konutu’nda röportaj verdi.

Paşinyan, Rus kanalına röportaj verirken elektriksiz kaldı ViDEO

ERMENİSTAN BAŞBAKANI KONUŞURKEN ELEKTRİKLER KESİLDİ

Paşinyan, Rusça olarak yaptığı konuşmasına devam ederken bir anda konutunun elektrikleri kesildi.

Elektriklerin kesilmesi üzerine röportajı gerçekleştiren Rus gazeteci Aleksandr Lyakin, panik havası oluşmadan sorularına ve konuşmalarına devam etti.

"ERMENİSTAN'DA ELEKTRİK ŞEBEKELERİ ZARAR GÖRDÜ"

Paşinyan’ın röportajı sırasında başbakanlık konutunda elektriklerin kesilmesi üzerine birçok kişi bu anları yorumladı.

Ermenistan’ın birçok bölgesinde aralıklarla elektrik kesintisi yaşanıyor. Bazı yorumlara göre, Azerbaycan’ın karşılık vermesinden sonra Ermenistan'da elektrik şebekeleri ciddi derecede zarar gördü.