Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Azerbaycan'la barış anlaşmasının metni hazır değil Paşinyan, Bakü ile meseleleri diplomatik yollarla çözmek istediklerini söyledi. Ermenistan Başbakanı, "Ne yazık ki, barış anlaşmasının metni henüz imzalanmaya hazır değil" dedi.

ensonhaber.com Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile sürdürülen barış görüşmelerine ilişkin konuştu. İki ülkenin dışişleri bakanları, geçtiğimiz hafta ABD'nin arabuluculuğunda bir araya geldi. Toplantıya katılan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dağlık Karabağ'daki anlaşmazlığı sona erdirmek üzere çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü söyledi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, son barış görüşmelerindeki ilerlemenin somut olmadığını, ancak bazı gelişmelerin kaydedildiğini belirtti. Brüksel'de Aliyev-Paşinyan görüşmesi Erivan hükümetinin perşembe günkü kabine toplantısında konuşan Paşinyan, sorunların çözümü için diplomasiyi işaret ederek şöyle dedi: Azerbaycan Cumhurbaşkanı (İlham Aliyev) ile yakın gelecekte Avrupa Konseyi Başkanı'nın (Charles Michel) arabuluculuğuyla Brüksel'de görüşmem planlanıyor. "Metin hazır değil, diplomatik yoldan çözmeliyiz" "Ne yazık ki, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış anlaşmasının metni henüz imzalanmaya hazır değil." diyen Paşinyan, şunları aktardı: Washington'da kaydedilen olumlu şeyleri önümüzdeki toplantıda gerçekleştirmeyi umuyorum. Bütün meseleleri diplomatik yoldan çözmeliyiz. Gözden Kaçmasın Nikol Paşinyan Ağrı Dağı semboline tepki gösterdi: Bunun şu anki Ermenistan ile hiçbir ilgisi yok Haberin Detayları