Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Trump imzalı fotoğrafları paylaştı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 8 Ağustos’ta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ABD Başbakanı Donald Trump ile Washington'da bir araya geldi.

Trump ile Aliyev ve Paşinyan, ikili görüşmelerinin ardından aynı masada yan yana oturarak ortak basın toplantısında kameraların karşısına çıktı.

BARIŞ İÇİN İMZA ATILDI

Üçlü zirvede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan, iki ülke arasında 'barış için yol haritası' olarak tanımlanan ortak deklarasyona imza attı.

"SAYIN TRUMP'A MİNNETTARIM"

Nikol Paşinyan, gerçekleştirilen zirveye ilişkin paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından Trump’ın kendisine gönderdiği imzalı fotoğrafları paylaşan Paşinyan, "Sayın Trump’a onur verici fotoğraflar, hediye ve not için minnettarım." ifadelerini kullandı.

"NİKOL, SEN HARİKASIN"

Paşinyan, Trump ve Aliyev ile çekildiği fotoğrafları paylaşarak, "Başkan Trump’ın imzasıyla ünlü fotoğraflar. Teşekkür ederim." diye konuştu.

Trump’ın Paşinyan’a yazdığı imzalı fotoğraflarda, "Nikol, sen harikasın." notunu yazdığı görüldü.