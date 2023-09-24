Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan Putin'e gönderme: Müttefiklerimize asla ihanet etmedik Paşinyan, Rusya'nın Ermenistan aleyhinde hareket ettiğine dair ifadeler kullandı. İsim vermeden Putin'i eleştiren Ermenistan Başbakanı, yıllardır güvendikleri müttefiklerinin kendilerine karşı hareket ettiğini söyledi.

ensonhaber.com

Rusya ve Ermenistan arasındaki ilişkiler, son dönemde gerilimli günlerden geçiyor.

Azerbaycan ordusunun son antiterör tedbirleri kapsamındaki operasyonu karşısında Rusya'nın takındığı tavır, Erivan yönetimi tarafından öfkeyle karşılandı.

İki ülke ilişkileri, Batı'ya yaklaşmak isteyen Ermenistan'ın ABD ile tatbikat yapmasıyla daha da gerildi.

İsim vermeden Putin'i eleştirdi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Karabağ Ermenilerinin kaderinin sorumluluğunun tamamen Azerbaycan ve Rus barış güçlerine ait olacağını söyledi.

Paşinyan, yaptığı açıklamada, Rusya'dan açıkça bahsetmedi ancak Devlet Başkanı Vladimir Putin liderliğindeki ülkeyi işaret ederek ihanet içinde olmadıklarını söyledi.

"İhanet etmedik"

"Ermenistan, müttefiklerine karşı yükümlülüklerinden asla vazgeçmedi." diyen Paşinyan, şöyle devam etti:

Müttefiklerine asla ihanet etmedi, ancak olayların analizi, yıllardır güvendiğimiz güvenlik sistemlerinin ve müttefiklerin, kırılganlıklarımızı gösterme ve Ermeni halkının bağımsız bir devlete sahip olmasının imkansızlığını haklı gösterme amacı taşıdığını gösteriyor.