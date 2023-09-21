Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Barışmak zorundayız Zorlu süreçten geçtiklerini belirten Paşinyan, "Bu yolu istikbal adına yürümek zorundayız" dedi.

AA

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ın kazanımıyla sonuçlanan antiterör tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen operasyonların ardından konuştu.

Paşinyan, ülkesinin bağımsızlığının 32. yıl dönümü dolayısıyla videolu mesaj paylaştı.

Paşinyan'dan barış mesajı

Mesajında Paşinyan, çeşitli iç ve dış zorluklarla karşı karşıya olduklarını söylerken, bağımsızlığın korunması için "barış yolunda yürümeleri" gerektiğinin altını çizdi.

Paşinyan, "21 Eylül 1991'de yapılan referandumda Ermenistan Cumhuriyeti halkı, bağımsızlığa 'Evet' dedi." ifadelerini kullanırken şöyle devam etti:

Ancak daha sonra bunun bağımsızlığa giden yolun en kolay kısmı olduğu ortaya çıktı. Ermenistan Cumhuriyeti halkı daha sonra ekonomik ve siyasi krizlerle, savaşlarla ve yoksullukla karşı karşıya kaldı.

"Ermenistan'ın bağımsızlığından vazgeçme çağrılarıdır"

Kendisine sık sık dış politika ve bölgesel güvenlik konularında "1991 Almatı Deklarasyonu'nu esas alması" nedeniyle eleştiriler yapıldığını hatırlatan Paşinyan, şu ifadeleri kullandı:

Bu belgeye bağlı politikalardan vazgeçme çağrıları, yol açacağı sonuçlarıyla, Ermenistan'ın bağımsızlığından, egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden vazgeçme çağrılarıdır.

"Bunun yolu bağımsızlıktan geçiyor"

Paşinyan, bağımsızlığın gelecek nesillerin mutluluğu hedefine ulaşma aracı olduğunu, gelecek nesillere kendilerini özgürce ifade edebilecekleri, özgür ve yaratıcı çalışmalarla kendi mutluluklarını inşa edebilecekleri bir Ermenistan bırakmaları gerektiğini, bunun yolunun da bağımsızlıktan geçtiğini kaydetti.

Ermenistan'da bugün demokrasinin, ekonomik ve her türlü yasal faaliyetlerdeki özgürlüğün, herkesin kanun önünde eşitliğinin, ilkeli yolsuzlukla mücadele politikasının sağlandığını ancak bunları bütünleştiren unsurun barış ve çatışmalardan uzak bir çevre olduğunu belirten Paşinyan, barışın, bağımsızlık ve egemenliğin yanı sıra güvenliği de sağlayan ve güvence altına alan bir unsur olduğunu vurguladı.

"Bu yolu istikbal adına yürümek zorundayız"

Barış ortamının, anlaşmazlıklardan, devletler arası ve etnik çatışmalardan arınarak sağlanabileceğini, önlerindeki yolun zor olduğunu kaydeden Paşinyan, şöyle dedi:

Bu yol kolay değil, iç ve dış sarsıntılardan geçiyor ve biz bu yolu bağımsızlık uğruna, devlet uğruna, istikbal adına yürümek zorundayız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)