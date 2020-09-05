Ermenistan Başbakanı'nın eşi kadınları saldırı için hazırlıyor

Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan, Ermeni kadınları Azeri sivillere saldırı için hazırlıyor.

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki gerilim devam ederken yeni bir bilgi ortaya çıktı.

İtalyanca yayın yapan Eurasianews haber portalı, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan'ın "Ermeni kadınları Azeri sivillere saldırmaya hazırladığını" öne sürdü.

Haberde, basında son aylarda eşiyle birlikte adının bazı entrikalarda geçtiği belirtilen Hakobyan'ın 2018'de kendisini bölgede "barışın destekçisi" olarak gösterdiği, hatta Azerbaycanlı kadınları bir barış kampanyasına katılmaya davet ettiği kaydedildi.

Ancak bunun üzerinden 1,5 yıl geçtiğinde Hakobya'nın Ermeni "barışsever kadınlarla" birlikte Dağlık Karabağ'da askeri tatbikatlarda boy göstermeye başladığı ifade edildi:

"ERMENİSTAN'IN SALDIRGAN ASKERİ POLİTİKALARINI BİR KEZ DAHA DOĞRULUYOR"

"Hakobyan barış çağrılarını unutup, tatbikat alanının çok uzağında olmayan Azeri sivil yerleşimlerinin varlığını görmezden gelerek, Ermeni kadınları, ellerinde silahlarla Dağlık Karabağ'ı savunmaya çağırıyor.

Tatbikat bölgesinden gelen fotoğraflar hem Paşinyan'ın devrimci diktatörlüğünü hem de Ermenistan'ın saldırgan askeri politikalarını bir kez daha doğruluyor."

Haberde ayrıca, "temmuzdaki çatışmaların yanı sıra Ermeni kadınların eylemlerinin, Ermenistan Savunma Bakanı'nın ‘Ülkemiz yeni topraklarda yeni bir savaşa hazır' sözlerini de doğruladığı" ifade edildi.

Savunma Bakanı Davit Tonoyan bu açıklamaları, temmuz ayında yaşanan hadiselerin ve Ermenistan'ın saldırısı sonrası Azerbaycan'ın Tovuz bölgesinde tansiyonun yükselmesinin öncesinde yapmıştı.

15 KADINLA BİRLİKTE TATBİKATLARA KATILDI

AA'nın Armenpress'e dayandırdığı haberde de 42 yaşındaki Hakobyan'ın iki ülke arasında yaşanan büyük çaplı gerilimden sadece haftalar sonra 25 Ağustos'ta başlayan tatbikatlara farklı yaş ve meslek gruplarından 15 kadınla birlikte katıldığı aktarıldı.

Haberde, sözde savaş hazırlık eğitimi sırasında Hakobyan ve diğer kadınların üniformalarla askeri yaşamın içine girdikleri, kendileri için belirlenen birimlerde konuşlandırıldıkları, profesyonel düzeyde muharebe hazırlık talimlerinin yanı sıra ilk yardım eğitimlerinden geçtikleri belirtildi.



