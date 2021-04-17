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    Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan şeref defterine Ağrı Dağı'nı çizdi

    Gürcistan’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Zurabişvili ile görüşen Sarkisyan, görüşme sonrası şeref defterine Ağrı Dağı’nın resmini çizdi.
    • Haber Merkezi
    • 17.04.2021 - 14:55
    • Güncelleme : 17.04.2021 - 14:56
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    Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan şeref defterine Ağrı Dağı'nı çizdi

    Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili’nin davetiyle 15 Nisan’da başkent Tiflis’i ziyaret etti.

    İkili görüşmelerin ardından Devlet Başkanlığı konutunda şeref defterine notlar düşen Sarkisyan, şu ifadeleri kullandı:

    “Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin Gürcistan'ı ziyaret etme davetinden içtenlikle memnuniyet duyduğumu söylemek isterim. Bu ziyaretin Ermeni ve Gürcü halkları arasındaki ilişkileri güçlendireceğine ve gelecek nesillerin yararına olacağına eminim.”

    Karabağ yenilgisinin üzerinden daha 1 yıl geçmeyen Sarkisyan, sayfanın altına Ağrı Dağı’nın bayraklı bir resmini çizerek imzasını attı.

    SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

    Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, yazının fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden ‘Ermeni ve Gürcü halklarının dostluğu’ notu ile paylaştı.

    Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan şeref defterine Ağrı Dağı nı çizdi #1

    Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan şeref defterine Ağrı Dağı nı çizdi #2

    Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan şeref defterine Ağrı Dağı nı çizdi #3

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