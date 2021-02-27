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    Ermenistan Cumhurbaşkanı, genelkurmayın görevden alınmasını onaylamadı

    Ermenistan Cumhurbaşkanı, genelkurmayın görevden alınmasını onaylamadı

    Darbe girişiminin ardından genelkurmay başkanının görevden alınmasını talep eden Başbakan Paşinyan'ın kararı, Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan tarafından reddedildi.
    • AA
    • 27.02.2021 - 17:08
    • Güncelleme : 27.02.2021 - 17:43
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    Dağlık Karabağ yenilgisinin ardından halkın ve ordunun istifa etmesini istediği Ermeni hükümeti, kendi içerisinde de çatışmalar yaşamaya başladı.

    Geçtiğimiz günlerde Ermeni ordusu, Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifa etmesini istemiş ve yönetime el koyduklarını duyurmuştu.

    Ordunun darbe girişiminin ardından Paşinyan da halkı sokağa davet ederek demokrasiyi savunduklarını aktarmıştı.

    PAŞİNYAN, GENELKURMAYI GÖREVDEN ALDIĞINI AÇIKLADI

    Paşinyan, genelkurmay başkanının görevden aldığını açıklayarak darbe girişiminin önüne geçmeye çalışmıştı.

    Ermenistan Cumhurbaşkanı, genelkurmayın görevden alınmasını onaylamadı #1

    CUMHURBAŞKANI VETO ETTİ

    Ancak Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Paşinyan'ın genelkurmay başkanının görevden alınması yönündeki kararını veto etti.

    Ermenistan Cumhurbaşkanı, genelkurmayın görevden alınmasını onaylamadı #2

    Ermenistan Cumhurbaşkanı, genelkurmayın görevden alınmasını onaylamadı #3

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