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    Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, kalp krizi geçirdi

    Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, kalp krizi geçirdi

    Cumhurbaşkanları Armen Sarkisyan'ın kalp krizi geçirdiğini yazan Ermeni meydası, Sarkisyan'ın tedaviye alındığını belirtti.
    • REUTERS
    • 12.03.2021 - 17:05
    • Güncelleme : 12.03.2021 - 17:42
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    Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın, kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı aktarıldı.

    Ocak ayının başında koronavirüse yakalanan Sarkisyan'ın, koronavirüs semptomları nedeniyle kalp krizi geçirmiş olabileceği de belirtildi.

    Bir süredir Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Armen Sarkisyan arasında gerilim yaşanıyordu.

    ÜLKENİN ZİRVESİNDE GERİLİM

    Sarkisyan, Paşinyan'ın Genel Kurmay Başkanı Gasparyan yerine Artak Davtyan'ı  atanmasını onaylayan kararnameyi imzalamayı reddetmişti.

    Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, kalp krizi geçirdi #1

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