Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan: Türkiye ve Azerbaycan'a baskı uygulanmasını bekliyorum

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, ateşkesin sağlanması için uluslararası kuruluşların Azerbaycan ve Türkiye'ye baskı yapması gerektiğini ifade etti.

Dağlık Karabağ'da 30 yıldır sürdürdüğü işgal politikasında Azerbaycan'ın müdahalesiyle bozguna uğrayan Ermenistan, uluslararası alanda algı yönetimi yapmaya devam ediyor.

Ermenistan, Azerbaycan'ın Karabağ'da ilerleyişini durdurmak için sivil yerleşim yerlerine alçakça saldırılarını sürdürürken Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, hem Azerbaycan'ı hem de Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yaptı.

"TÜRKİYE'NİN SÜREÇ DIŞI BIRAKILMASINI KONUŞMALIYIZ"

France 24 televizyonuna demeç veren Sarkisyan, Rusya'nın askeri müdahalesine ihtiyaç olup olmadığı sorusuna "Kesinlikle yok. Rusya veya başka bir ülkeyi dahil etmeye gerek yok. Bunun yerine, bu konuda yıkıcı bir rolü bulunan Türkiye'nin süreç dışı bırakılmasını konuşmalıyız." dedi.

Bu arada Sarkisyan, Dağlık Karabağ'daki durumun görüşüleceği BM Güvenlik Konseyi toplantısından sonra Türkiye'ye baskı uygulayacak bir açıklamanın kabul edileceğini umduklarını söyledi.

SARKİSYAN, NATO VE AB'NİN TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'A BASKI YAPMASINI BEKLİYOR

Ermenistan Cumhurbaşkanı, "Savaşın sona ermesi ve ateşkesin başlaması için NATO ve AB'den Türkiye ile Azerbaycan'a baskı yapmasını bekliyorum. Her şey müzakere masasına yatırılıyor. AGİT Minsk Grubu, Karabağ'daki bölgeler, Karabağ'ın nihai statüsü de dahil her konuda istişarede bulunuyor. Açık olan tek bir şey var, o da savaşın sona erdirilmesi ve müzakere masasına dönülmesi." ifadelerini kullandı.