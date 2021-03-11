Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan'dan Paşinyan’ın kararnamesine ret

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Başbakan Nikol Paşinyan'ın Artak Davtyan'ın Genelkurmay Başkanı olarak atama kararına onay vermedi.

Ermenistan'da, ordunun Başbakan Nikol Paşinyan'ın ve hükümetin istifasını istemesinin ardından başlayan kriz giderek derinleşiyor.

Paşinyan, ordunun hamlesini "darbe girişimi" şeklinde nitelendirerek Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden almıştı.

'GÖREVDEN ALMA KARARI' DAHA ÖNCE 2 KEZ REDDEDİLDİ

Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ise Paşinyan'ın Gasparyan'ı görevden alma kararını 2 kez reddetmişti.

Başbakan Paşinyan yeni Genelkurmay Başkanı olarak Artak Dartyan'ı atarken, bugün Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Sarkisyan'ın önüne gelen yeni atama kararını geri çevirdiği duyuruldu.

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PAŞİNYAN'IN İSTEĞİ YİNE REDDEDİLDİ

Paşinyan'ın, Sarkisyan ile görüşme gerçekleştireceği, atamak istediği Artak Davtyan hakkında Cumhurbaşkanına sunum yapacağı öğrenildi.