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    Ermenistan ile çatışmada 11 Azerbaycan askeri şehit oldu

    Ermenistan ile çatışmada 11 Azerbaycan askeri şehit oldu

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan hedeflerinin vurulma anlarını paylaştı.
    • AA
    • 14.07.2020 - 13:55
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    Ermenistan ile çatışmada 11 Azerbaycan askeri şehit oldu

    Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma çıktı.

    Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Kerim Veliyev, iki gündür devam eden çatışmalarda, Ermenistan ordusunun çok sayıda askeri araç ve mevzilerinin imha edildiğini vurguladı.

    ERMENİSTAN MEVZİLERİ VURULDU

    Bakanlık, Ermenistan mevzilerine düzenlenen saldırıların havadan çekilen yeni görüntülerini yayınladı.

    Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait hedefleri imha etti VİDEO

    Ermenistan ile çatışmada 11 Azerbaycan askeri şehit oldu #1

    YAKLAŞIK 100 ERMENİSTAN ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

    Karşı saldırılarla Ermenistan ordusundan yaklaşık 100 askerin öldürüldüğünü bildiren Veliyev, Azerbaycan ordusundan da kayıpların olduğu bilgisini paylaştı.

    11 AZERBAYCAN ASKERİ ŞEHİT

    Veliyev, sınırdaki Tovuz bölgesinde Ermenistan ordusunun düzenlediği saldırının püskürtülmesi sırasında Azerbaycan ordusundan 11 askerin şehit olduğunu söyledi.

    Şehit düşenler arasında Tümgeneral Polad Heşimov ile Albay İlgar Mirzeyev'in olduğu bildirildi.

    Ermenistan ile çatışmada 11 Azerbaycan askeri şehit oldu #2

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