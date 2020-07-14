Ermenistan ile çatışmada 11 Azerbaycan askeri şehit oldu

Ermenistan ile çatışmada 11 Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan hedeflerinin vurulma anlarını paylaştı.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çatışma çıktı.

Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Kerim Veliyev, iki gündür devam eden çatışmalarda, Ermenistan ordusunun çok sayıda askeri araç ve mevzilerinin imha edildiğini vurguladı.

ERMENİSTAN MEVZİLERİ VURULDU

Bakanlık, Ermenistan mevzilerine düzenlenen saldırıların havadan çekilen yeni görüntülerini yayınladı.

Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait hedefleri imha etti VİDEO

YAKLAŞIK 100 ERMENİSTAN ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Karşı saldırılarla Ermenistan ordusundan yaklaşık 100 askerin öldürüldüğünü bildiren Veliyev, Azerbaycan ordusundan da kayıpların olduğu bilgisini paylaştı.

11 AZERBAYCAN ASKERİ ŞEHİT

Veliyev, sınırdaki Tovuz bölgesinde Ermenistan ordusunun düzenlediği saldırının püskürtülmesi sırasında Azerbaycan ordusundan 11 askerin şehit olduğunu söyledi.

Şehit düşenler arasında Tümgeneral Polad Heşimov ile Albay İlgar Mirzeyev'in olduğu bildirildi.