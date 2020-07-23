Ermenistan ile Rusya'dan SİHA’lara karşı ortak tatbikat

Ermenistan'da yapılan tatbikatın ne zaman sona ereceği konusunda bir bilgi paylaşılmadı.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırı düzenlediği bir dönemde dikkat çeken bir tatbikat gerçekleştirildi.

Erivan'ın insansız uçaklarının, Azerbaycan ordusu tarafından düşürüldüğü bir süreçte, Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Şuşan Stepanyan, Rusya ile ortak bölgesel hava savunma sistemi tatbikatı yaptıklarını duyurdu.

RUSYA İLE TATBİKAT YAPTILAR

Stepanyan, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, bugün Ermenistan'da Rusya ile ortak hava savunma sistemleri tatbikatı başlattıklarını belirterek, tatbikatın amacının “keşif ve silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) karşı mücadele yöntemlerinin incelenmesi” olduğunu kaydetti.

AVCI SAVAŞ UÇAKLARI, KOMUTANLAR, BİRLİKLER...

Tatbikat sırasında SİHA’lara karşı yeni mücadele yöntemlerinin geliştirileceğini aktaran Stepanyan, “Tatbikata Rus ve Ermeni hava savunma sistemlerinin komutanları, Rus ve Ermeni avcı savaş uçakları ve Ermenistan ordusunun hava savunma sisteminin bütün birlikleri katılıyor.” ifadelerini kullandı.