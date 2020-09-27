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    Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde lideri: Her yeri kaybettik

    Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde lideri: Her yeri kaybettik

    Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan, güneyde işgal ettikleri tüm pozisyonları kaybettiklerini söyledi.
    • DHA
    • 27.09.2020 - 23:00
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    Ermenistan ordusunun saldırganlığı ile başlayan, Azerbaycan-Ermenistan hattındaki sıcak çatışma sürüyor. Azerbaycan ordusu hızla ilerken, Ermenistan işgali altındaki Dağlık Karabağ'ın sözde lideri  Arayik Harutyunyan'dan itiraf gibi açıklama geldi.

    "AZERBAYCAN YALNIZ DEĞİL, TÜRKİYE DE VAR"

    Harutyunyan, "Karabağ'ın güneyindeki tüm pozisyonları kaybettik. Düzinelerce ölümüz ve yarılarımız var. Azerbaycan F-16 ve Türk İHA Bayraktar kullanıyor. Azerbaycan yalnız değil, Türkiye de var" diye konuştu.

    Ermenistan işgalindeki Karabağ ın sözde lideri: Her yeri kaybettik #1

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