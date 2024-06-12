Ermenistan, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünden çıkıyor Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ülkesinin Rusya'nın öncülüğündeki Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünden (KGAÖ) çıkacaklarını ancak zamanına kendilerinin karar vereceğini açıkladı.

AA & Ensonhaber

Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki Karabağ'ı geri alması sonrası, Rusya'nın öncülüğünde kurulan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden çıkmayı gündemine alan Ermenistan tarafından bir adım daha geldi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ulusal Meclis'te yapılan ve milletvekillerinin sorularını yanıtladığı toplantıda, Ermenistan'ın, yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle KGAÖ'den çıkacağını ve geri dönmeyeceklerini açıkladı.

"Ne zaman çıkacağımıza biz karar vereceğiz"

Ermenistan Başbakanı, bir milletvekilinin KGAÖ ile ilgili sorusuna,

(KGAÖ'den) Çıkacağız. Ne zaman çıkacağımıza biz karar vereceğiz. Söylüyoruz, bu söz yeterli değil mi? Sizce bir sonraki adım ne olur, geri dönebilir miyiz? Başka yolu yok.

yanıtını verdi.

Mirzoyan: "Ayrılacağız anlamına gelmiyor"

Öte yandan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ise Başbakan'ın sözlerinin Ermenistan'ın şu anda KGAÖ'den ayrılma kararı aldığı anlamına gelmediğini kaydederek,

Ermenistan Başbakanı ne zaman ayrılacağımıza karar vereceğimizi ancak geri dönmeyeceğimizi söyledi. Ne eksik ne de fazla. Eğer birileri, Ermenistan Başbakanı'nın Ermenistan'ın KGAÖ'den ayrıldığını söylediğini iddia ediyorsa yanılıyordur ve bunu kanıtlamak çok kolay.

ifadelerini kullandı.

Ermenistan, KGAÖ ile ilişkilerini dondurmuştu

Paşinyan, 12 Mart'ta, KGAÖ ile ilişkilerini dondurduklarını, faaliyetlerine katılmadıklarını ve KGAÖ Genel Sekreteri Yardımcısı pozisyonuna halen atama yapmadıklarını, bunun sebebinin KGAÖ'nün Ermenistan'daki sorumluluk bölgesine dair soruya yanıt vermemesi olduğunu kaydetmişti.

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ), 1992 yılında altı Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkesi tarafından kurulan bir hükümetlerarası askeri ittifaktır. Örgütün temelleri 15 Mayıs 1992 tarihinde Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te imzalanan Kolektif Güvenlik Antlaşması'na dayanmaktadır.

KGAÖ'nün Kuruluş Amacı

KGAÖ'nün kuruluş amacı, üye devletlerin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü korumak, bu hususta meydana gelebilecek askeri tehditleri ortadan kaldırmak ve çıkabilecek olası tehlikeleri, müşterek biçimde ortadan kaldırmaktır.

KGAÖ Üye Ülkeleri

Kurucular: Rusya, Kazakistan, Ermenistan, Kırgızistan, Tacikistan

Diğer Üyeler: Belarus (1993), Gürcistan (1993, 2009'da üyelikten çekildi), Özbekistan (1992, 2012'de üyelikten çekildi)

KGAÖ'nün Yapısı

KGAÖ'nün ana organları şunlardır:

Devlet Başkanları Konseyi: KGAÖ'nün en yüksek karar alma organıdır. Üye devletlerin devlet başkanlarından oluşur.

Dışişleri Bakanları Konseyi: KGAÖ'nün dış politika ve güvenlik alanındaki faaliyetlerinden sorumludur.

Savunma Bakanları Konseyi: KGAÖ'nün ortak askeri faaliyetlerinden sorumludur.

Kalıcı Temsilciler Konseyi: KGAÖ'nün günlük işleyişinden sorumludur.

Sekreterya: KGAÖ'nün idari organıdır.

KGAÖ Faaliyetleri

KGAÖ, üye devletler arasında ortak askeri tatbikatlar düzenlemekte, barışı koruma operasyonlarına katılmakta, sınır güvenliğini sağlamaya yardımcı olmakta ve terörle mücadele etmektedir. Örgüt ayrıca, üye devletler arasında siyasi ve ekonomik işbirliğini de teşvik etmektedir.

KGAÖ ve Güncel Gelişmeler

KGAÖ, son yıllarda Ukrayna'daki kriz ve Suriye İç Savaşı gibi bölgesel güvenliği tehdit eden gelişmelere aktif olarak katılmıştır. Örgüt ayrıca, Afganistan'daki istikrarsızlık ve terör tehdidiyle de mücadele etmektedir.