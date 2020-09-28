Ermenistan, mevziden kaçan askerler için vur emri verdi

Ermenistan, mevziden kaçan askerler için vur emri verdi

Azerbaycan ordusunun başlattığı harekattan korkup kaçan Ermeni askerler için, Emenistan'ın vur emri verdiği ortaya çıktı.

Ermenistan, geçmişi uzun yıllara dayanan Dağlık Karabağ sorunu kapsamında işgalci tutumuna devam ederken, dün sabah saatlerinde sivil yerleşimlere alçak bir saldırı gerçekleştirdi.

Saldırının ardından Azerbaycan ordusu teyakkuza geçerek karşı harekat başlattı.

Türkiye'den alınan insansız hava araçlarıyla, Ermeni mevzileri bir bir vuruldu.

Ağır bir yenilgi alan Ermenistan, hemen uluslararası destekçilerine sarılırken, kendi askerlerini de cephede tutmakta zorluk çekiyor.

Ermenistan, mevziden kaçan askerler için vur emri verdi VİDEO

AZERİ KOMUTANIN İSTİHBARAT BİLGİSİ

Ermenistan’ın içinde bulunduğu duruma ilişkin Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli'den Ermeni ordusundaki kayıplara ilişkin yeni bir açıklama geldi.

"KAÇANI VURUN"

Vagif Dargahli "Ermenistan askeri komutanlığı, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi" dedi.

Azerbaycanlı komutan, Dargahli, Azerbaycan medyasına yaptığı açıklamada, “Alınan istihbarat bilgilerine göre, Ermenistan'ın askeri komutanlarının işgal edilen topraklar ile Ermenistan arasındaki yollarda komuta mevkileri kurduğunu” söyledi.

KAÇAN ERMENİ ASKERLER YAKALANIYOR

Komutan Dargahli kurulan mevzilerin amacının kaçan Ermeni askerlerini önlemek olduğunu belirtti. Diğer yandan kurulan merkezlerde ölüm ve yaralama olaylarının gerçekleştiği kaydedildi.