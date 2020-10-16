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    Ermenistan, Nahçıvan'daki Ordubad iline roketle saldırdı

    Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenledi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.
    • AA
    • 16.10.2020 - 13:05
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    Ermenistan, Nahçıvan'daki Ordubad iline roketle saldırdı

    İşgalci Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki Karabağ gerilimi sürerken, sivillere saldırılarıyla insanlık suçu işleyen Ermeni ordusu, saldırılarını sürdürüyor.

    Ermenistan, şimdi de Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenledi.

    Konuya ilişkin açıklama, Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

    ROKETLE SALDIRDI

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Ermenistan’ın Karabağ’da işgal ettiği Gubadlı bölgesinden dün sabah saatlerinde Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenlediği belirtildi.

    SİVİL HALK ZARAR GÖRMEDİ

    Açıklamada, saldırı neticesinde sivil halkın ve yerleşim yerlerinin zarar görmediği bilgisine yer verildi.

    Ermenistan, Nahçıvan daki Ordubad iline roketle saldırdı #1

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