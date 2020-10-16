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Ermenistan, Nahçıvan'daki Ordubad iline roketle saldırdı

Ermenistan, Nahçıvan'daki Ordubad iline roketle saldırdı

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Ordubad iline roketli saldırı düzenledi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.