Ermenistan ordusu, Azerbaycan'daki sivilleri hedef aldı

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ gerilimi devam ederken Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Gence kentinde bulunan sivillere saldırdı.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını kurtarmak üzere Dağlık Karabağ bölgesine doğru ilerliyor.

Azerbaycan'ın hakkı olan toprakları Ermenistan işgalinden kurtarmasına karşılık Ermenistan, sivilleri hedef aldı.

Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın tarihi ve en büyük ikinci kenti olan Gence'ye füzeli saldırı düzenledi.

ÖLÜ YA DA YARALI BİLGİSİ PAYLAŞILMADI

Cephe hattından 60 kilometre uzaklıkta olan Gence'ye düzenlenen füzeli saldırıya dair henüz ölü ya da yaralı bilgisi verilmedi.

Vatandaşların sağlık durumuna ilişkin bir açıklama beklenirken, Azerbaycan hükümetinden de olaya ilişkin açıklama geldi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DOĞRULADI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda saldırıyı doğruladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev de Ermenistan tarafından atılan 4 füzenin şehre isabet ettiğini bildirdi.