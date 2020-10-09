Ermenistan ordusu, Karabağ’da fosfor bombası kullandı

Ermenistan ordusunun Karabağ’da kimyasal içeren fosfor bombası kullandığı tespit edildi.

Bölgede tansiyonu yükselterek saldırıyı başlatan taraf olan Ermenistan, işgal altında tuttuğu Karabağ'da yasaklı mühimmatlara başvurmaya başladı.

Önce PKK/YPG'li teröristlerle iş birliğine giden Ermenistan ordusu, şimdi de fosfor bombası kullanıyor.

Azerbaycan Ulusal Mayın Eylem Ajansı'na (ANAMA) bağlı bir ekip, Fuzuli'de arama faaliyetleri yürüttü.

ERMENİSTAN FOSFOR BOMBASI ATTI

Ajans'tan yapılan açıklamada, arazide Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından atılan fosfor bombası bulunduğu belirtildi. Bomba, kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Açıklamada, bu tür bombaların sivillere karşı kullanımının uluslararası hukuk gereği yasaklandığına dikkat çekildi.

ELE GEÇİRİLEN MÜHİMMATLAR

Öte yandan arazide 73 patlamamış mermi, 598 küçük bomba, askeri amaçla kullanılan 6 meteorolojik telsiz yön bulucu, etkisiz hale getirilen 2 kamikaze drone, 2 füze çipi ve 100 patlamış füze parçasının bulunduğu kaydedildi.

İSRAİL VE SUUDİ ARABİSTAN DA KULLANDI

Kullanımı yasak olan fosfor bombasına İsrail ve Suudi Arabistan'ın başvurduğu biliniyor.

İsrail, Gazze'de sivilleri hedef aldığı saldırılarda kullandığı fosfor bombasıyla onlarca hayatı kararttı.

Suudi Arabistan da Yemen'de Husilere karşı söz konusu bombaya başvurmasıyla gündeme gelmişti.