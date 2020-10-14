Azerbaycan karşısında varlık gösteremeyen Ermenistan ordusu, askerlerinin yer aldığı bir moral videosu hazırladı.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesi devam ediyor. Azerbaycan karşısında neredeyse hiç varlık gösteremeyen Ermenistan ordusu, birçok stratejik noktayı kaybetti.

Teknolojik ve stratejik olarak Azerbaycan karşısında hiç şansı olmayan Ermenistan ordusu, stratejik noktaları da birkaç asker ve az sayıda silahla korumaya çalışıyor.

MORAL VİDEOSU HAZIRLANDI

Büyük bir moral bozukluğu yaşayan Ermenistan askerleri için video hazırlayan Ermenistan ordusu, askerleri cephede tutmaya çalışıyor.

Bölgede hakimiyet sağlamak isteyen Ermenistan'ın Türk SİHA'ları karşısında işi zor görünüyor.

Ermenistan ordusu moral videosu hazırladı VİDEO



SİHA'LAR SALDIRI GİRİŞİMİNİ ENGELLEMİŞTİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan paylaşılan yeni görüntülerde de saldırı girişiminin engellendiği görüldü.

Görüntülerde 10’dan fazla Ermeni askerinin bulunduğu bölgenin, Bayraktar TB2 ile havaya uçurulması yer aldı.

Azerbaycan ordusu Bayraktar TB2 ile, Ermenistan askerlerini vurdu VİDEO