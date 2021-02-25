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    Ermenistan ordusu, Nikol Paşinyan'a istifa çağrısını yineledi

    Paşinyan'ı istifaya çağıran askerler, açıklamayı kimsenin baskısıyla yapmadıklarını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2021 - 14:55
    • Güncelleme : 25.02.2021 - 15:36
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    Ermenistan ordusu, Nikol Paşinyan'a istifa çağrısını yineledi

    İstifa çağrılarıyla sokakların karıştığı Ermenistan'da ordu, Başbakan Nikol Paşinyan ile ilgili talebin arkasında durduğunu bildirdi.

    Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan’ı istifaya çağıran bildiriyle ilgili yeni açıklama yaptı.

    Paşinyan ve hükümetinden istifa etmesi istenilen açıklamada, şöyle denildi:

    "AÇIKLAMA YÖNLENDİRİLMEDİ"

    "Silahlı Kuvvetler'in 25 Şubat tarihli açıklaması, hiç kimse tarafından yönlendirilmedi, kimsenin baskısı altında yapılmadı.

    "POZİSYONUMUZU TEYİT EDİYORUZ"

    Açıklamanın tek amacı, bu önemli anda vatanı kurtarmak olan generallerin ve subayların net pozisyonudur. Açık pozisyonumuzu teyit ediyoruz."

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