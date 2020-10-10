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    Ermenistan ordusundan Hadrut’taki yerleşim yerlerine saldırı

    Ermenistan, işgal altında tuttuğu Hocalı'dan Azerbaycan'ın kurtardığı bölgelere saldırmaya devam ediyor.
    • AA
    • 10.10.2020 - 09:39
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    Ermenistan ordusundan Hadrut’taki yerleşim yerlerine saldırı

    Ermenistan ordusu, Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı Hadrut’taki yerleşim yerlerine saldırılar gerçekleştiriyor.

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Ermenistan ordusunun Hadrut’a yoğun roket saldırıları düzenlediği bildirildi.

    SALDIRILAR HOCALI'DAN DÜZENLENİYOR

    Saldırıların, Ermenistan’ın işgal ettiği Hocalı’dan gerçekleştirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna yönelik gerekli adımları attığı kaydedildi.

    Azerbaycan ile Ermenistan, Dağlık Karabağ'da insani amaçla cenazelerin ve esirlerin değişimi için bugün saat 12.00'dan itibaren ateşkese varılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

    Azerbaycan, Hadrut ve bazı köyleri işgalden kurtardı ViDEO

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