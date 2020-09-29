Ermenistan ordusunun hedefinde Azerbaycanlı siviller var

Azerbaycan'da sivil yerleşimlere düzenlenen saldırılarda, evler zarar gördü. Saldırılar sonucu hayatını kaybedenler oldu.

Ermenistan ordusu, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında son iki günde ağır silahlarla saldırılar düzenledi.

Saldırılarda siviller arasında can kayıpları yaşandı, çok sayıda ev hasar gördü.

Ermenistan ordusu sivilleri hedef alıyor FOTO GALERi

EVLER ZARAR GÖRDÜ

Ermenistan ordusu saldırılarını daha çok Terter ve Ağdam bölgesinde yoğunlaştırdı ve buralarda çok sayıda konutta hasar oluştu.

Bölgede Ermenistan güçlerinin ateşi sonucu oluşan tahribat görüntülendi.

Ermenistan ordusu sivilleri hedef alıyor ViDEO

SİVİL YERLEŞİMLERE ATEŞ AÇTILAR

Çatışmalarda Ermenistan askerlerinin ateş açtığı bölgelerden biri olan Ağdam ilinin Mireşelli köyünde, çok sayıda eve mermi isabet etti.

Köy sakinlerinden Azad Ağayev, köylerinin yoğun ateş altında bulunduğunu bildirdi.

AZERBAYCAN ORDUSUYLA BAŞ EDEMİYORLAR

Ağayev, Ermenistan güçlerinin Azerbaycan askerleriyle baş edemediğini, bu nedenle sivilleri hedef aldığını kaydetti.

Saldırılara rağmen evlerini terketmediklerini ifade eden Ağayev, Azerbaycan ordusuna güvendiğini vurguladı.

6 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Ermenistan'ın saldırıları sonucu 2 günde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 sivil yaşamını yitirmiş, yaklaşık 30 sivil de yaralanmıştı.