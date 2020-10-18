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    Ermenistan özel kuvvetlerinin kaçış anı

    Azerbaycan ordusu, Ermenistan özel kuvvetlerinin mevzilerini ele geçirdi.
    • İHA
    • 18.10.2020 - 14:30
    • Güncelleme : 18.10.2020 - 14:30
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    Ermenistan özel kuvvetlerinin kaçış anı

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusu tarafından son umut olarak mevzilere yerleştirilen özel kuvvetlerin Azerbaycan askerlerinin saldırısına dayanamayarak kaçmaya zorlandığı belirtildi.

    SİHA İZLEDİ ZIRHLI ARAÇLAR KOVALADI

    Bakanlık tarafından paylaşılan SİHA görüntülerinde ise, Azerbaycan ordusunun zırhlı araçlarının ve askerlerinin Ermenistan özel kuvvetlerini nasıl kovaladığı yer aldı.

    Ermenistan özel kuvvetlerinin kaçış anı #1

    MEVZİDEN KAÇTILAR

    Görüntülerin sonuna doğru ise Ermenistan askerlerinin mevzilerden kaçtıktan sonra bu mevzilere Azerbaycan askerinin ilerlediği açıkça görülüyor.

    Ermenistan özel kuvvetlerinin kaçış anı VİDEO

    Ermenistan özel kuvvetlerinin kaçış anı #2

    Ermenistan özel kuvvetlerinin kaçış anı #3

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