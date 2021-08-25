Ermenistan Parlamentosu'nda kavga çıktı

Muhalif milletvekili Anna Mkrtchyan, hükümet programının sunumu sırasında Paşinyan'ı eleştirince, güvenlik güçlerinin müdahalesine maruz kaldı.

Ermenistan parlamentosunda muhalif milletvekilleri ile güvenlik görevlileri birbirine girdi.

PAŞİNYA'NIN HATALARINI SÖYLEYİNCE ORTALIK KARIŞTI

Muhalif 'Onurum Var' ittifakının milletvekili Anna Mkrtchyan, hükümet programının sunumu sırasında Başbakan Paşinyan'ın yanındaki korumaların sayısına eleştirmeye başladı.

Daha sonra Paşinyan'ın eylemlerini eleştirmeye başlayan Mkrtchyan, karşısında güvenlik güçlerini buldu.

Güvenlik güçlerinin de laf atmasıyla birlike tansiyon bir hayli yükseldi.

MECLİS BAŞKANI MİKROFONU KAPATTI

Mkrtchyan eleştirilerine devam etmek isteyince, bunun üzerine Meclis Başkanı Alen Simonyan, Mkrtchyan'ın mikrofonunu kapattı, toplantıda oy kullanma hakkını iptal etti ve kendisinden meclisi terk etmesini istedi.

MİLLETVEKİLLERİ ETRAFINI SARDI

Mkrtchyan'ın bunu reddetmesinin ardından 'Armeniya' ve 'Onurum Var' gruplarının milletvekilleri, Mkrtchyan'ın etrafını sararak güvenlik güçlerinin ona müdahale etmesini engellemeye çalıştı.

Bu sırada mecliste tansiyon bir hayli yükseldi.