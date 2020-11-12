Ermenistan, Paşinyan'ı arıyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yenilgiyi kabul ederek Dağlık Karabağ'dan çekileceklerini açıklamasının ardından, kayıplara karıştı.

Azerbaycan, Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'ı geri aldı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise geri adım attıklarını duyurduktan sonra ortalıktan kayboldu.

Ermenistan basını, Nikol Paşinyan’ın sabah saatlerinden beri ortalıkta görünmediğini aktararak kulislere göre Paşinyan’ın kaçtığı ile ilgili haberlere yer verdi.

İddiaları teyit etmeye çalışan Ermenistan basınının bu iddiaları Rus ve Azerbaycan basınında da yer buldu.

"HANGİ ÜLKENİN ELÇİLİĞİNE KAÇTIYSAN ÇIK ORTAYA"

Paşinyan bu haberlere karşı hala bir mesaj yayınlamazken, Erivan’da yapılan mitingte muhalefet liderleri Paşinyan’a seslenerek, “Paşinyan, hangi ülkenin konsolosluğundaysan çık ortaya” diye seslendi.

Ermenistan’da gün içinde de muhalefetin protesto gösterileri yapacağı ve muhalefetteki siyasi partilerinin tekrar Paşinyan’ın istifa etmesi için girişimlerde bulunacağı öğrenildi.

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