Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Simonyan: Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıyorum Erivan'dan, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü meselesiyle ilgili önemli bir açıklama yapıldı.

ensonhaber.com

Ermenistan, Azerbaycan ile gerilimi tırmandırıcı adımlarını sürdürüyor.

Ermeni mevzilerinden zaman zaman Azerbaycan tarafına ateş açılıyor.

Taraflar barış görüşmelerini sürdürürken bazı maddeler üzerinde anlaşma sağlandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Erivan ile barış anlaşmasının imzalanmasının kaçınılmaz olduğuna inandıklarını belirterek, "Bu hedefe ulaşmak için yapıcı çabalar sarf ediyoruz." demişti.

Bakü yönetimi, Dağlık Karabağ ve toprak bütünlüğü meselesinde hassas olduğunu dile getiriyor.

Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüyle ilgili mesaj

Böyle bir dönemde Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan, dikkat çeken ifadelere imza attı.

Ermeni basınında yer alan haberlere göre Simonyan, "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıyorum." dedi.

Simonyan, bu ifadeleri, Dağlık Karabağ'ı Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanıyıp tanımadığı sorulduğunda kullandı.

"Türkiye'siz barış imkansız"

Ermenistan Parlamentosu Başkanı, daha önceki açıklamasında, Türkiye olmadan barışın imkansız olduğunun altını çizmişti.

"Toprak talebimiz yok"

"Ermenistan Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'a karşı bir toprak talebi yoktur." diyen Alen Simonyan, şu şekilde konuşmuştu: