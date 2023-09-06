Rusya'yı kızdıracak hamle: Ermenistan, ABD ile ortak tatbikat yapacak Kendi topraklarında Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü tatbikatlarına karşı çıkan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ABD ile tatbikata hazırlanıyor. Tatbikatın kapsamı belli olurken, Rus basını Paşinyan'ın geçmişteki sözlerini hatırlattı.

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Rusya ile gerilimli günler yaşayan Ermenistan, Moskova'nın tepkisini çekecek bir hamlede bulunmaya hazırlanıyor.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, "Ermenistan'ın Rusya'ya güvenlik açısından bağlı olması stratejik bir hataydı." demişti.

İtalyan basınına konuşan Paşinyan, Moskova'nın devam eden Ukrayna savaşı nedeniyle Ermenistan'ın güvenlik ihtiyacını karşılayamadığını söylemişti.

Ermenistan'da ABD ile tatbikat

Batı ile yakınlaşmak isteyen Erivan yönetimi, Rusya'yı karşısına alma pahasına ABD ile tatbikat düzenlemeye karar verdi.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, 11-20 Eylül tarihlerinde ülkede ABD ile "Kartal Partner 2023" askeri tatbikatını düzenleyeceklerini duyurdu.

Tatbikatın içeriği açıklandı

Bakanlığın açıklamasında, "Uluslararası barışı koruma misyonlarına katılım hazırlıkları çerçevesindeki ortak tatbikat Ermenistan'da gerçekleştirilecek." denildi.

Tatbikatın, barışı koruma misyonları sırasında çatışan taraflar arasındaki istikrarı sağlama görevlerini içereceği belirtildi.

Ayrıca uluslararası barışı koruma misyonlarına katılan birimin birlikte çalışabilirlik düzeyini artırmanın yanı sıra, kontrol ve taktik iletişimde en iyi uygulamaların paylaşılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Uluslararası barışı koruma operasyonlarına hazırlanan birimlerin "sıklıkla benzer ortak tatbikatlara ve eğitimlere katıldığı" da ifade edildi.

Rusya'nın üssü var

Bu arada Rusya, ABD'nin tatbikata hazırlandığı Ermenistan'da askeri üsse sahip.

Rus basınından Interfax, Ermenistan'a tatbikatlar konusunda Paşinyan'ın geçen ocak ayında yaptığı açıklamayı hatırlattı.

Paşinyan'ın sözleri yeniden gündemde

Haberde, "Ocak ayında Başbakan Nikol Paşinyan, Ermenistan'ın ülkede Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) tatbikatlarının yapılmasının uygunsuz olduğunu düşündüğünü söylemişti." denildi.

TASS haber ajansı da "Ermenistan, kendi topraklarında ABD ile ortak tatbikat düzenleyecek." diye yazdı.

Söz konusu örgüt, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Belarus ve Ermenistan'dan oluşuyor.

Kendi topraklarında KGAÖ ile tatbikata karşı çıkan, ABD'ye ise yeşil ışık yakan Erivan'ın tavrının Moskova'da nasıl yankılanacağı merak ediliyor.

Moskova'nın rahatsızlığı: Kabul edilemez

Rusya'ya bağlı kalmanın stratejik hata olduğunu söyleyen Paşinyan Moskova'nın tepkisini çekmiş, yapılan açıklamada, "Ermeni liderliğinin ifadelerinden son derece rahatsızız. Ton ve içerik olarak kabul edilemez." denilmişti.