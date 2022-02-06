Ermenistan unsurları, Azerbaycan askerlerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan mevzilerine saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Ermenistan'ın askeri grupları, ateşkes şartlarını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Rus barış güçlerinin kontrolü altında olan arazilerde bulunan Ermeni silahlı gruplar, Terter ilindeki Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere ateş açtı.

AZERBAYCAN MEVZİLERİNE ATEŞ AÇTILAR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Rus barış güçlerinin geçici olarak konuşlandığı Azerbaycan topraklarında yasa dışı bulunan Ermeni silahlı gruplar tarafından, yerel saatle 00.23 - 02.12 arasında Terter’in Gapanlı köyü civarındaki Azerbaycan askerlerinin bulunduğu mevzilere hiçbir sebep olmadan ateş açıldığı belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan askerleri tarafından gerekli önlemlerin alındığı ve Azerbaycan askerlerinden ölen ya da yaralanın olmadığı kaydedildi.

"ALKOLÜN ETKİSİYLE..."

Saldırı sonucunda Gapanlı yerleşim bölgesindeki sivil bir binaya kurşun isabet ettiği belirtilen açıklamada, Ermeni silahlı grubunun üyelerinin alkolün etkisi altında ateş açtığı kaydedildi.

Açıklamada, Rus barış gücü komutanlığı ve Rus-Türk Ortak Gözlem Merkezi’nin olayla ilgili bilgilendirildiği aktarıldı.