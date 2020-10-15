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    Ermenistan yaşlıları cepheye gönderiyor

    Ermenistan yaşlıları cepheye gönderiyor

    Azerbaycan ordusu karşısında büyük darbe alan Ermenistan ordusuna, takviye asker olarak yaşlılar gönderildi.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2020 - 16:45
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    Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Cebrail ve Hadrut bölgelerine gün boyunca saldırı düzenleyen Ermeni askerleri, kısa sürede etkisiz hale getirildi.

    Dağlık Karabağ'da ciddi kayıplar veren Ermenistan ordusu da geri çekilmek zorunda kaldı.

    Son yapılan açıklamada; Ermenistan ordusuna ait 2 T-72 tankı, 1 Tor-M2KM uçaksavar, 4 Grad füze sistemi, 1 D-20, 1 D-30 ve 2 D-1 obüsü, birkaç İHA ve birkaç personel aracının imha edildiği aktarılırken, mevzilerini bırakıp kaçan askerler olduğu belirtildi.

    YAŞLILAR CEPHEYE

    Ermenistan hükümeti, kayıplarını saklamaya çalışsa da azalan mühimmat ve asker sayısı nedeniyle yaşlı, genç fark etmeden herkesi cepheye göndermeye başladı.

    Ermeni askerleri

    Cepheye katılan yaşlıların görüntüleri ise Azerbaycan'ın, Dağlık Karabağ'da üstünlüğünü bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.

    Ermeni askerleri

    Ermeni askerleri

    Ermeni askerleri

     

     

     

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