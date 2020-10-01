Ermenistan yine sivilleri hedef aldı

Cephede savaşmak yerine silahını sivillere yönlendiren Ermenistan'ın saldırıları sonrası 15 sivil şehit oldu.

Ermenistan ordusunun tek hedefi siviller...

Ermenistan ordusu, saldırılarını daha çok Terter bölgesinde yoğunlaştırdı ve buralarda çok sayıda konutta hasar oluştu.

Saldırılarda siviller arasında can kayıpları yaşandı...

15 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Ermenistan ordusunun Azerbaycan'daki sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı 15'e, yaralı sayısı 49'a yükseldi.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermeni güçlerinin kamu binalarını, sağlık ocaklarını, okul ve kreşleri de hedef aldığı bildirildi.

Ermenistan ordusunun 27 Eylül'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda 116 konut ve 26 kamu binası kullanılamaz hale geldi.