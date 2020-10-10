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    Ermenistan yine Terter bölgesine saldırdı

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı, ateşkesi ihlal etmeye devam eden Ermenistan’ın Terter bölgesine saldırdığını açıkladı.
    • İHA
    • 10.10.2020 - 23:58
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    Ermenistan yine Terter bölgesine saldırdı

    Azerbaycan, 27 Eylül’de Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlara Rusya’nın başkenti Moskova’da yapılan toplantı sonrası çıkan ateşkes kararı ile ara verirken, Ermenistan ateşkes kurallarını ihlal etmeye devam ediyor.

    ERMENİSTAN, ATEŞKESİ TANIMIYOR

    Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan’ın ateşkesi ihlal etmeye devam ettiği ve Ermenistan’a ait topçu birliklerinin yerel saatle 22.30’da Terter bölgesine saldırdığı aktarıldı.

    Ermenistan yine Terter bölgesine saldırdı #1

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