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    Ermenistan'da askeri istihbarat biriminin başkanı Hovanes Karumyan görevden alındı

    Azerbaycan tarafından ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan'da askeri istihbarat biriminin başkanı General Hovanes Karumyan'ın görevine son verildi.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2020 - 14:48
    • Güncelleme : 27.10.2020 - 14:59
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    Ermenistan'da askeri istihbarat biriminin başkanı Hovanes Karumyan görevden alındı

    Azerbaycan ordusu karşısında zor günler yaşayan Ermenistan'da sular durulmuyor.

    Dağlık Karabağ'ın sözde Ermeni yönetiminin başkanı Arayik Harutyunyan, Dağlık Karabağ'ın sözde Savunma Bakanı Celal Harutyunyan’ın söz konusu bölgede yaralandığını ve bu nedenle görevinden alındığını duyurmuştu.

    Çaresizlik içindeki işgalci Ermenistan'dan yeni bir görevden alma haberi geldi.

    ASKERİ İSTİHBARATIN BAŞINDAKİ İSMİN GÖREVİNE SON VERİLDİ

    Askeri istihbarat biriminin başkanı General Hovanes Karumyan'ın görevine son verildiği açıklandı.

    Ermenistan Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, konuyla ilgili detaya yer verilmedi.

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