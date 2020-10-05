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    Ermenistan'da hastanelerde askerlerden boş yer yok

    Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonlar sonrası Ermenistan'da sağlık sistemi çöktü.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2020 - 09:20
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    Ermenistan'da hastanelerde askerlerden boş yer yok

    Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun ikinci haftasında Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeyi sürdürüyor.

    Cephe hattındaki çatışmalar devam ederken, Ermenistan ordusunun askerleri, mevzileri ve araçları ağır hasar aldı.

    ERMENİSTAN HASTANELERDE YER YOK

    Ermenistan'a kaşı Türk SİHA'ların kullanan Azerbaycan ordusu cephede Ermeni askeri bırakmazken Ermenistan'da hastanelerde boş yer kalmadı.

    Son olarak Hankendi'de yaralı Ermeni askerlerin götürüldüğü askeri hastanede sağlık sistemi çöktü.

    Görüntülerde yataklarda yer olmaması nedeniyle yaralıların hastane koridoruna kaldırıldığını görülüyor.

    Ermenistan yanlışlıkla stratejik harita paylaştı İZLE

    Ermenistan da hastanelerde askerlerden boş yer yok #1

    Ermenistan da hastanelerde askerlerden boş yer yok #2

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