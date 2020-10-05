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Ermenistan'da hastanelerde askerlerden boş yer yok
Azerbaycan ordusunun topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonlar sonrası Ermenistan'da sağlık sistemi çöktü.
- Haber Merkezi
- 05.10.2020 - 09:20
Azerbaycan ordusu, işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonun ikinci haftasında Ermenistan güçlerine kayıp verdirmeyi sürdürüyor.
Cephe hattındaki çatışmalar devam ederken, Ermenistan ordusunun askerleri, mevzileri ve araçları ağır hasar aldı.
ERMENİSTAN HASTANELERDE YER YOK
Ermenistan'a kaşı Türk SİHA'ların kullanan Azerbaycan ordusu cephede Ermeni askeri bırakmazken Ermenistan'da hastanelerde boş yer kalmadı.
Son olarak Hankendi'de yaralı Ermeni askerlerin götürüldüğü askeri hastanede sağlık sistemi çöktü.
Görüntülerde yataklarda yer olmaması nedeniyle yaralıların hastane koridoruna kaldırıldığını görülüyor.
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