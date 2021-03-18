Ermenistan’da mahkemenin Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan kararı

Başbakan Nikol Paşinyan’ın görevden aldığı Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ın, mahkeme kararına kadar görevde kalacağı açıklandı.

Ermenistan’da ordunun görevinden istifa etmesini istediği Başbakanı Nikol Paşinyan, gelişmeler üzerine Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan’ı görevden almıştı.

Paşinyan’ın talebini iki kez reddeden Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yaptı.

GENELKURMAY BAŞKANI, KARARA KADAR GÖREVDE KALACAK

Gasparyan’ın görevine devam etmesini talep edilirken, Anayasa Mahkemesi cumhurbaşkanının talebini değerlendireceğini duyurdu.

Gasparyan’ın avukatı yaptığı açıklamada, “İdari mahkeme, Gasparyan’ın durumu ile ilgili tedbir uygulamaya karar verdi. Yani nihai karar verilene kadar Gasparyan görevinin başında kalacak.” dedi.

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Gasparyan’ın çalışma ofisine gidip gitmediği ile ilgili soruya da cevap veren avukat, “Müvekkilimin şu an ofisine gidip gitmediğini bilmiyorum ama şu an doğrudan Genelkurmay Başkanlığı sorumluluğunu üstleniyor.” ifadelerini kullandı.

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile 44 gün süren savaşta ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan'da şubat ayında ordu, yayınladığı bildiriyle Başbakan Nikol Paşinyan'ın ve hükümetin istifasını istemişti.

Paşinyan, ordunun bu isteğini darbe girişimi olarak nitelendirmiş, Ermeni halkını Cumhuriyet Meydanı’na davet etmişti.

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