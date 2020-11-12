Ermenistan'da muhalefet, Paşinyan'ı düşüremedi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a görevden ayrılması için gece yarısına kadar süre veren Ermenistan muhalefeti, parlamentoda çoğunluğu sağlayamadı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın Dağlık Karabağ anlaşmasına imza atması ülkede muhalefetin tepkisini çekerken, muhalefet bloğunun 3 lideri gündüz saatlerinde basın açıklaması yaparak Nikol Paşinyan’a ültimatom verdi.

Gece yarısına kadar Paşinyan’ın görevi bırakmasını isteyen muhalefet, aksi takdirde ülkede büyük protesto gösterilerine devam edeceklerini belirtti.

PARLAMENTODA ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI

Ermenistan Başbakanı Paşinyan ise muhalefetin verdiği süreye kadar istifa etmedi. Muhalefet parlamentonun olağanüstü toplanması için çağrı yaparken bu çağrısı kabul görmedi. Parlamentoda yeterli çoğunluk sağlanamadığı için Paşinyan’ın görevden alınması için planlanan toplantı gerçekleştirilemedi.

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MUHALEFET YENİDEN TOPLANIYOR

Müreffeh Ermenistan partili milletvekili Naira Zograbyan diğer muhalif parti Aydınlık Ermenistan ile bu sabah toplantı yapacaklarını ve atılacak yeni adımları tartışacaklarını belirterek, “Parlamento konseyinin toplantısı, yeterli sayıya ulaşılamadığı için gerçekleşmedi, Adımım partili milletvekilleri toplantıya gelmedi. Bugün artık toplantı olmayacak, yönetmeliğe göre süre doldu. Yarın sabah Aydınlık Ermenistan ile atılacak adımlar üzerine toplantı yapacağız. Zira bu toplantıya iktidar partisinin katılma niyeti yok” dedi.