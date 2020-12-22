Ermenistan'da Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyen muhaliflerden protesto

Erivan'da toplanan kalabalık, Başbakan Paşinyan'dan görevi bırakmasını istedi. Paşinyan ise muhalefeti suçladı.

Azerbaycan ordusu karşısında Dağlık Karabağ'da tarihi hezimet yaşayan Ermenistan'da, sokaklardaki gerginlik devam ediyor.

Başbakan Nikol Paşinyan muhalifleri, başkent Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek, Paşinyan'ın istifasını istedi.

Süresiz protesto kararı alan muhalefetin eylemleri çerçevesinde aldığı genel grev kararı uygulamaya girdi. Protestocular hükümet binası karşısına çadır kurdu.

ERİVAN'DA GÖSTERİ

Gösteri, Paşinyan'ın Azerbaycan ile 44 gün süren çatışmayı yanlış idare ettiği gerekçesiyle gerçekleşti.

Paşinyan, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın etkili operasyonları karşısında hareket kabiliyeti kalmaması sonucu anlaşmayı imzalamak zorunda kalmış, bunun üzerine öfkeli Ermeniler ülkedeki parlamento binasına ve Paşinyan'ın konutuna baskın düzenlemişti.

Ermenistan'da muhalefet, Başbakan Paşinyan'ın istifası için süresiz protestoya başladı ViDEO

PAŞİNYAN'A İSTİFA ÇAĞRISI

Erivan’da polis sıkı güvenlik önlemi alsa da bazı protestocular, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı önünde eylem düzenleyerek, Paşinyan’ı istifaya çağırdı. Polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Bir grup protestocu, Erivan-Vanadzor yolunu iş makineleri ve araçlarla kapattı.

MUHALEFETİN BAŞBAKAN ADAYINDAN ORDUYA ÇAĞRI

Muhalefetin başbakan adayı Vazgen Manukyan, Erivan’da düzenlenen protestoda yaptığı konuşmada, Ermenistan ordusunu ve polisi halkın yanında olmaya davet etti. Manukyan, güvenlik güçlerine seslenerek, "Her saat önemli. Halkı meydanlarda bekletmeyin. Bize katılın." dedi.

'İSTENMEYEN ADAM' İLAN EDİLDİ

Öte yandan, ülkenin değişik bölgelerine geziler düzenleyen Paşinyan, buralarda da halkın tepkisiyle karşılaşıyor.

Son olarak ülkenin güneyinde yer alan Sisian şehrini ziyaret eden Paşinyan, ölen Ermeni askerlerini anmak için gittiği Aziz Grigor Kilisesi'nden papaz tarafından kovuldu.

GEZİSİNİ YARIDA KESMEK ZORUNDA KALDI

Kilisede tokalaşmak için elini uzatan Paşinyan’ı papazın reddettiği ve el hareketiyle kiliseden kovduğu görüntüler, sosyal medya paylaşımlarına yansıdı. Paşinyan ayrıca protestocuların yolları kapatması nedeniyle bölgede yer alan Goris ve diğer şehirlere de alınmadı.

Tepkilerden çekinen Paşinyan, gezisini yarım bırakarak Erivan’a dönmek zorunda kaldı.

Papaz Nikol Paşinyan'ı kiliseden kovdu ViDEO

ERMENİ BAŞBAKANDAN MUHALEFETE SUÇLAMA

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, muhalefetin halkın hakları için değil, kendi çıkarları için mücadele ettiğini öne sürdü.

2018 öncesinde ülke yönetiminde söz sahibi olan "ulusal elit" kesimin kaybettiği gelir ve güç kaynaklarını geri almak için intikam peşinde olduğunu savunan Paşinyan, halkın ülkenin kaderini belirleme hakkını kaybetmemesi için her şeyi yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Ermenistan'da halk, Paşinyan’ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından 10 Kasım'da protesto gösterilerine başlamıştı.