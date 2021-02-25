Euro
8.8627
1.56%
Dolar
7.2351
0.91%
Altın
416.31
0.16%
Borsa
1.48
-0.23%
Bitcoin
365.558
-0.39%
EXEN Coin
16.45
-3.17%
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Ermenistan'da ordu Su-30 savaş uçaklarını havalandırdı

    Nikol Paşinyan'ın ordunun istifa çağrısının ardından meydanlara çağırdığı destekçileri ile Cumhuriyet Meydanı’nda buluştuğu sırada Su-30 savaş uçağı da uçuş gerçekleştirdi.
    • İHA
    • 25.02.2021 - 15:26
    • Güncelleme : 25.02.2021 - 15:30
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ermenistan'da ordu Su-30 savaş uçaklarını havalandırdı

    Dağlık Karabağ’da 44 gün süren savaşta Azerbaycan karşısındaki hezimetin ardından Ermenistan'da başlayan kriz, ordunun Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını istemesi ile derinleşti.

    ORDU UÇAKLARI UÇURDU

    Ordunun talebini "darbe girişimi" olarak nitelendiren Başbakan Paşinyan, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı binasının bulunduğu Cumhuriyet Meydanı’na çağırdığı destekçileriyle buluşurken, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine ait Su-30 savaş uçağı Erivan semalarında uçuş yaptı.

    MUHALİFLER DE SOKAKTA

    Ermenistan Savunma Bakanlığı, uçağın eğitim uçuşunda olduğunu belirtirken, karşı gösteri için toplanan muhalifler uçakları alkış ve ıslıklarla karşıladı.

    Ermenistan'da ordu Su-30 savaş uçaklarını havalandırdı ViDEO

    Ermenistan da ordu Su-30 savaş uçaklarını havalandırdı #1

    Ermenistan da ordu Su-30 savaş uçaklarını havalandırdı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir