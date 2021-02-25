Nikol Paşinyan'ın ordunun istifa çağrısının ardından meydanlara çağırdığı destekçileri ile Cumhuriyet Meydanı’nda buluştuğu sırada Su-30 savaş uçağı da uçuş gerçekleştirdi.

Dağlık Karabağ’da 44 gün süren savaşta Azerbaycan karşısındaki hezimetin ardından Ermenistan'da başlayan kriz, ordunun Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını istemesi ile derinleşti.

ORDU UÇAKLARI UÇURDU

Ordunun talebini "darbe girişimi" olarak nitelendiren Başbakan Paşinyan, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı binasının bulunduğu Cumhuriyet Meydanı’na çağırdığı destekçileriyle buluşurken, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerine ait Su-30 savaş uçağı Erivan semalarında uçuş yaptı.

MUHALİFLER DE SOKAKTA

Ermenistan Savunma Bakanlığı, uçağın eğitim uçuşunda olduğunu belirtirken, karşı gösteri için toplanan muhalifler uçakları alkış ve ıslıklarla karşıladı.

Ermenistan'da ordu Su-30 savaş uçaklarını havalandırdı ViDEO