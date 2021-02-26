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    Ermenistan'da ordunun istifa çağrısı sonrası orta yol arayışları

    Cumhurbaşkanı Sarkisyan, ülkesinde karışıklık yaşandığı dönemde istişarelere başladı.
    • AA
    • 26.02.2021 - 18:02
    • Güncelleme : 26.02.2021 - 18:05
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    Ermenistan'da ordunun istifa çağrısı sonrası orta yol arayışları

    Ermenistan ordusunun Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya çağırmasıyla sokakların karıştığı ülkede, krizden çıkış yolu aranıyor.

    Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Parlamento Başkanı Ararat Mirzoyan ve bazı muhalif liderlerle bir araya geldi.

    İSTİŞARELER DEVAM EDECEK

    Muhalif liderlerden Artur Vanetsyan, yaptığı açıklamada, Sarkisyan'ın Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ile istişarelere devam edeceğini söylediğini aktardı.

    Bu arada Sarkisyan, Başbakan Nikol Paşinyan'a muhtıra veren Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın görevden alınmasına yönelik kararnameyi imzalamadı.

    Ermenistan da ordunun istifa çağrısı sonrası orta yol arayışları #1

    ERİVAN SOKAKLARINDA GÖSTERİLER SÜRÜYOR

    Başkent Erivan’da Bagramyan Caddesi'nde yürüyüş yapan, ülkedeki 17 muhalif partinin temsil ettiği gruplar, Cumhurbaşkanlığı rezidansına doğru ilerledi.

    Göstericiler Ermenistan Başsavcılığı binası önünde durarak, burada Paşinyan aleyhinde konuşmalar yaptı ve sloganlar attı. Muhalefetin akşam saatlerinde protesto eylemlerini artırması planlanıyor.

    Ermenistan da ordunun istifa çağrısı sonrası orta yol arayışları #2

    ERMENİSTAN'DA YAŞANANLAR

    Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan’ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atarak Paşinyan'a muhtıra vermişti.

    Paşinyan, hemen Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu. Ancak Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’ın Gasparyan'ın görevden alındığına ilişkin kararnameyi imzalamadığı ortaya çıkmıştı.

    Ermenistan Başbakanı Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelendirmişti.

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